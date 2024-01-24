Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 24 января

Сегодня, 24 января, завершился 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Четвертьфинальный раунд. Мужчины:

Даниил Медведев (Россия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, 9) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4;

Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Победители прошедших поединков — Медведев и Зверев — сразятся друг с другом в полуфинале Australian Open — 2024. Удивительно, но за насыщенную историю встреч (18 поединков) Медведев и Зверев ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема». Даниил ведёт по личным поединкам с Александром со счётом 11-7. Интересно, что в прошлом сезоне россиянин одержал победу в пяти из шести матчей с немцем.