Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 24 января

Сегодня, 24 января, завершился 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Четвертьфинальный раунд. Женщины:

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 6:4;

Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Анна Калинская (Россия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.

Отметим, что Калинская на момент четвертьфиналов являлась единственной представительницей России в женской сетке соревнований. Для Анны этот четвертьфинал стал дебютным на уровне турниров «Большого шлема». По итогам соревнований 25-летняя россиянка впервые войдёт в топ-40 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), а ещё получит $ 395 000 призовыми.