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Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 24 января

Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 24 января
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Сегодня, 24 января, завершился 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Четвертьфинальный раунд. Женщины:

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 6:4;
Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Анна Калинская (Россия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.

Отметим, что Калинская на момент четвертьфиналов являлась единственной представительницей России в женской сетке соревнований. Для Анны этот четвертьфинал стал дебютным на уровне турниров «Большого шлема». По итогам соревнований 25-летняя россиянка впервые войдёт в топ-40 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), а ещё получит $ 395 000 призовыми.

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