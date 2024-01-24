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Циньвэнь призналась, что общалась с Джоковичем перед матчем с Калинской на Australian Open

Циньвэнь призналась, что общалась с Джоковичем перед матчем с Калинской на Australian Open
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15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала о разговоре с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем за день до своего матча в четвертьфинале AO-2024.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 обыграла россиянку Анну Калинскую.

«Честно говоря, мы с ним мало разговаривали. Я встретила его перед его матчем. Он подошёл, так расслабленно сказал мне: «Привет», – как будто у него не было никакой встречи. Потому что я перед матчем очень сконцентрирована и не хочу ни с кем говорить. Мне бы хотелось перенять это спокойствие игроков топ-уровня, потому что мне этого не хватает. Так что да, это был очень приятный разговор с Новаком», — сказала Циньвэнь на послематчевой пресс-конференции.

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