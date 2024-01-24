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Australian Open — 2024, женщины, полуфиналы: расписание матчей 25 января

Australian Open — 2024, женщины, полуфиналы: расписание матчей 25 января
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Завтра, 25 января, в Мельбурне пройдёт 12-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин, по итогам которого определятся финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальный раунд. Женщины. Расписание на 25 января:

Кори Гауфф (США, 4) – Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая чемпионка) – арена Рода Лэйвера – начало матча примерно в 11:30 мск.
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – арена Рода Лэйвера – начало матча не ранее 13:00 мск.

Отметим, что для Ястремской и Циньвэнь данные полуфиналы — дебютные на уровне турниров «Большого шлема». Гауфф и Соболенко имеют по одному выигранному мэйджору в активе.

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