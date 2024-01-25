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Циньвэнь прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале Australian Open

Циньвэнь прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале Australian Open
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15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, я очень рада, что выиграла этот матч. Я проиграла первый сет, и это было очень, очень сложно. Моя соперница играла очень хорошо. Это был действительно тяжёлый и эмоциональный матч. Я думаю, это больше, чем просто теннис на корте. В начале первого сета я просто слишком много думаю. Вот почему я проиграла первый сет, потому что у меня были ранние брейки. Позже я не могу сохранить свою подачу. Конечно, это одна из моих проблем. Поэтому, когда я сразу проиграла первый сет, я попыталась сказать себе: «Сосредоточься». Я очень рада, что смогла изменить ситуацию и в конце выиграть матч», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Циньвэнь встретится с Даяной Ястремской.

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24 января 2024, среда. 11:30 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 4 		6 6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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