Циньвэнь прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале Australian Open

15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, я очень рада, что выиграла этот матч. Я проиграла первый сет, и это было очень, очень сложно. Моя соперница играла очень хорошо. Это был действительно тяжёлый и эмоциональный матч. Я думаю, это больше, чем просто теннис на корте. В начале первого сета я просто слишком много думаю. Вот почему я проиграла первый сет, потому что у меня были ранние брейки. Позже я не могу сохранить свою подачу. Конечно, это одна из моих проблем. Поэтому, когда я сразу проиграла первый сет, я попыталась сказать себе: «Сосредоточься». Я очень рада, что смогла изменить ситуацию и в конце выиграть матч», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Циньвэнь встретится с Даяной Ястремской.