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Кори Гауфф — Арина Соболенко: где смотреть полуфинал Australian Open, во сколько начало

Кори Гауфф — Арина Соболенко: где смотреть полуфинал Australian Open, во сколько начало
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25 января пройдёт полуфинальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф (четвёртый посев на Открытом чемпионате Австралии) и вторым номером в рейтинге WTA, посеянной на турнире под вторым номером Ариной Соболенко из Беларуси. Соболенко является действующим победителем Australian Open.

Матч начнётся ориентировочно в 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Победитель этой встречи в финале встретится с лучшей теннисисткой из другой полуфинальной пары, в которой сойдутся 93-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская и 15-й номер мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь, получившая на турнире 12-й посев.

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