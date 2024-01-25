Кори Гауфф — Арина Соболенко: где смотреть полуфинал Australian Open, во сколько начало

25 января пройдёт полуфинальный матч женского одиночного турнира Australian Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф (четвёртый посев на Открытом чемпионате Австралии) и вторым номером в рейтинге WTA, посеянной на турнире под вторым номером Ариной Соболенко из Беларуси. Соболенко является действующим победителем Australian Open.

Матч начнётся ориентировочно в 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Победитель этой встречи в финале встретится с лучшей теннисисткой из другой полуфинальной пары, в которой сойдутся 93-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская и 15-й номер мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь, получившая на турнире 12-й посев.