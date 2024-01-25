Макинрой рассказал о ключе к победе в матче с Джоковичем

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой в преддверии матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встретятся сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, рассказал, за счёт чего можно обыграть серба.

«Как победить Новака? Есть один решающий момент. Джокович показывает невероятный теннис. Ключ к победе над ним кроется в том, верит ли соперник в глубине души, что может победить его. Это ментальная игра с самим собой. Всё дело в вере и в выполнении плана на игру. Это очень сложно, потому что Джокович подобен „человеческому щиту“, оружию и защите в одном. Он знает, как управлять собой, когда необходимо, и как держать темп. У него есть всё. Он знает все трюки в книге, у Новака нет слабых мест. Победить его в матче из пяти сетов невероятно трудно. Вот почему Джокович, вероятно, снова станет победителем Australian Open», — приводит слова Макинроя Eurosport.