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Соболенко: надеюсь, в будущем мы ещё много финалов сыграем с Гауфф и я все их выиграю

Соболенко: надеюсь, в будущем мы ещё много финалов сыграем с Гауфф и я все их выиграю
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над представительницей США Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA) в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2024 поделилась мнением о сопернице.

«Коко – потрясающая теннисистка, мне очень нравится с ней играть. Выигрываю я или проигрываю, это великолепные матчи. Очень надеюсь, что в будущем мы ещё много финалов сыграем. Надеюсь, я все их выиграю», — сказала Соболенко после матча.

В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.

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