Вихлянцева прокомментировала выход Соболенко в финал Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу Арины Соболенко над Кори Гауфф в полуфинальном матче Australian Open — 2024.

«Арина смогла выиграть сложный полуфинальный матч и выйти во второй подряд финал Australian Open. В первом сете был очень важный момент: Гауфф вела 6:5 и 30-0. После этого Арина вернулась и играла уже на своих скоростях. Гауфф не успевала.

Во втором сете были важные геймы — очень сложно складывался ход матча. Обе теннисистки находятся в очень хорошей форме. Арина молодец! Выход Соболенко в финал — шикарная история!» — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, полуфинальная встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.