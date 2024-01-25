Соболенко — о финале против Циньвэнь: она показывает великолепный теннис, будет битва

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open — 2024.

«Мы играли только один раз, но часто тренировались вместе. Здесь перед турниром тоже тренировались. Очень приятная девушка, и она показывает здесь великолепный теннис. Будет отличная битва.

У неё очень тяжёлый форхенд. А ещё она здорово двигается, бьётся за каждое очко. Думаю, форхенд — её лучший удар. Очень сильный. Она показывает великолепный теннис, давит на соперников, действует очень агрессивно. Поэтому она и будет в топ-10», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Финальный матч состоится 27 января на арене Рода Лэйвера в Мельбурне. Начало игры запланировано на 11:30 мск.