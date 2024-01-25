Гауфф: сейчас я наравне с Сереной и Каприати по победам на ТБШ, то есть — на верном пути

Чемпионка US Open – 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила свои результаты на турнирах «Большого шлема» в возрасте до 20 лет. На «Ролан Гаррос» — 2024 Гауфф приедет уже 20-летней девушкой.

«Обычно я к себе строга, но этот период жизни был для меня успешным. Видела статистику, что я наравне с Сереной и Каприати по победам на «Шлемах». Мне кажется, для меня стакан наполовину пуст, а потом увидела эту статистику и подумала – у них же потрясающие карьеры были. То есть, я на правильном пути. Надо напоминать себе обо всём пути, а не только о сегодняшнем моменте.

Я горжусь собой. Хотела выиграть «Шлем» подростком – выиграла. Конечно, сейчас хотелось выиграть второй или хотя бы дать себе шанс на это. Этого не случилось, но, надеюсь, дальше буду идти только вверх», — сказала Гауфф на пресс-конференции после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.