21-летняя Циньвэнь стала первым игроком из Китая после Ли На, пробившимся в финал ТБШ

15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь добилась уникального достижения на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, сегодня, 25 января Циньвэнь вышла в дебютный финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Australian Open – 2024 Чжэн со счётом 6:4, 6:4 обыграла украинку Даяну Ястремскую (Q).

Циньвэнь стала первым представителем Китая в финалах мэйджорах после легендарной Ли На (двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, в финалах ТБШ играла четыре раза (причём три раза в Мельбурне)). Ли На в последний раз была в финале ТБШ тоже в Австралии, в 2014 году. Тогда она завоевала титул.

Отметим, что Ли На в данный момент тоже находится в Мельбурне и активно поддерживает соотечественницу.

За титул на Australian Open – 2024 Чжэн сразится с действующей чемпионкой белоруской Ариной Соболенко (2).