Чжэн Циньвэнь дошла до финала Australian Open – 2024, по пути не обыграв ни одной сеяной

15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024, не встретившись по пути ни с одной теннисисткой посева соревнований.

Напомним, сегодня, 25 января Циньвэнь вышла в дебютный финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Australian Open – 2024 Чжэн со счётом 6:4, 6:4 обыграла украинку Даяну Ястремскую (Q). По ходу турнира она также обыграла американку Эшлин Крюгер, британку Кэйти Бултер, соотечественницу Ван Яфань и француженку Осеан Доден.

Чжэн стала лишь второй теннисисткой в Открытой эре (после 1968 года), которая на пути к финалу Australian Open не обыграла ни одной сеяной. Первой была испанка Аранча Санчес-Викарио в 1995 году.

За титул на Australian Open – 2024 Чжэн сразится с действующей чемпионкой белоруской Ариной Соболенко (2).