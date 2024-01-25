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Чжэн Циньвэнь высказалась о матче с Ариной Соболенко в финале Australian Open

Чжэн Циньвэнь высказалась о матче с Ариной Соболенко в финале Australian Open
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15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь прокомментировала выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024, где сразится с действующей чемпионкой, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Выйти в свой первый финал турнира «Большого шлема» — это невероятное ощущение. Я мечтала об этом с детства. Сейчас я по-настоящему счастлива, но знаю, что впереди осталась ещё одна битва. Стараюсь контролировать эмоции. Но моя мечта – не просто выйти в финал. Я почти у цели, осталось совсем чуть-чуть, но до цели всё равно ещё далеко. Не скажу, что уже осуществила мечту. Дело ещё не сделано.

Уверена, в финале будет настоящая борьба, потому что у Соболенко один из самых мощных ударов в туре. У неё самая мощная подача, самый мощный форхенд, мощный бэкхенд. Она – по-настоящему совершенный игрок. Я пока здесь не встречалась с высоко сеянными соперниками, она будет первой. Но это матч, посмотрим, как сложится финал», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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