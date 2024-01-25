Арина Соболенко — о финале Australian Open: вполне спокойна, ведь я действующая чемпионка

Действующая чемпионка, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на финал Australian Open – 2024, в котором сразится с 15-й ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

«Конечно, это тяжело, но, в худшем случае, ты проиграешь, и на следующий год будет нечего защищать (улыбается). Не скажу, что я игнорирую давление, просто смещаю фокус, и пока что это работает. Остался ещё один матч, и я сделаю всё возможное.

Эмоционально я буду готова биться. Не психовать. Когда для тебя это первый финал, у тебя много эмоций, ты можешь слишком торопиться. А когда третий, думаешь — ладно, это финал, это нормально. Просто ещё один матч. Абстрагируешься от остального и фокусируешься только на своей игре. Вот и всё.

Да, я вполне спокойна. Я действующий чемпион, худшее, что может случиться — проиграю турнир и в следующем году надо будет меньше очков защищать. Вот и всё. Это помогает мне сохранять концентрацию и стараться как можно лучше играть в каждом матче, не думая о защите чего бы то ни было», — сказала Соболенко на пресс-конференции.