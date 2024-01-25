Брат Зверева: Медведев будет использовать все средства, чтобы обыграть Сашу в полуфинале

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона 2020 года, шестой ракетки мира Александра Зверева, поделился ожиданиями от предстоящего матча брата с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Вы должны понимать, что это будет чрезвычайно тяжёлый матч: как эмоционально, так и ментально. То, что Саша обыграл Алькараса, в матче с Медведевым значения нести не будет. Матч с Алькарасом был выигран, так скажем, в борьбе ударов: хороший бэкхенд, хороший форхенд.

В матче с Медведевым всё будет в точности наоборот. Удары будут некрасивыми и, возможно, не такими быстрыми. А ещё в игру вступят зрители, судья и прочее. Речь идёт о том, что Саше нельзя отвлекаться на это. Медведев будет использовать все средства, чтобы выиграть этот матч. Саша должен сохранять спокойствие и делать своё дело», — приводит слова Зверева Eurosport.de.