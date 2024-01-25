Фото: Мария Шарапова стала гостем модного в США подкаста

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова сообщила, что побывала в гостях у популярного в США подкаста Armchair Expert, который ведут актёры Дэкс Шепард и Моника Падман. Ведущие приглашают знаменитостей и берут у них интервью и жизни.

«Немного опоздала с публикацией, но я закончила 2023 год, придя в гости к одному из любимых моих подкастов. Мы рассуждали о том, каково это – начинать новую главу жизни, о менталитете и рутине, которые остаются с нами, о том, каково было справляться со стрессом и физической нагрузкой в моём виде спорта», — подписала фото Шарапова.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.