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Алина Корнеева призналась, что её кумиром в теннисе является Серена Уильямс

Алина Корнеева призналась, что её кумиром в теннисе является Серена Уильямс
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева ответила, кого считает своим кумиром в теннисе.

Корнеева проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из пользователей спросил Корнееву: «Кто твой кумир в теннисе?» Алина в ответ опубликовала фото 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс.

Ранее Корнеева впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.

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