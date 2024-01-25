Алина Корнеева призналась, что её кумиром в теннисе является Серена Уильямс

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева ответила, кого считает своим кумиром в теннисе.

Корнеева проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из пользователей спросил Корнееву: «Кто твой кумир в теннисе?» Алина в ответ опубликовала фото 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс.

Ранее Корнеева впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.