«На корте встретятся русские парни». Камельзон — о матче Медведева и Зверева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о полуфинальном матче Australian Open — 2024, в котором сыграют немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Даниил Медведев. Он заявил, что считает Зверева российским теннисистом.

«В полуфинале турнира в Мельбурне на корте встретятся русские парни. Зверев — такой же немец, как я китаец. Я знаю его родителей — они уроженцы Сочи, просто живут в другой стране. Да, они знают немецкий, но дома говорят всегда по-русски. Его отец Александр Михайлович — блестящий тренер, который передал Саше всё, что знает сам из советской школы тенниса. Поэтому я его считаю российским теннисистом», — сказал Камельзон в интервью «RT на русском».