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Даниил Медведев – Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Даниил Медведев – Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
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Сегодня, 26 января, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (3) встретится с олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде, шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым (6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен последним, третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Удивительно, но за насыщенную историю встреч Медведев и Зверев ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема».

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