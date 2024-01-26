Новак Джокович — Янник Синнер: серб взял третий сет в матче 1/2 финала AO на тай-брейке

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Третий сет завершился победой сербского спортсмена на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6). После трёх сетов счёт 2-1 в пользу Синнера.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу сербского теннисиста. Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в Мельбурне с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.