Новак Джокович — Янник Синнер: серб взял третий сет в матче 1/2 финала AO на тай-брейке
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Третий сет завершился победой сербского спортсмена на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6). После трёх сетов счёт 2-1 в пользу Синнера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|7 8
|1
|
|6
|6 6
|4
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Напомним, счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу сербского теннисиста. Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится в Мельбурне с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
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