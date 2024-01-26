На Australian Open в мужском одиночном разряде будет новый чемпион

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович покинул нынешний розыгрыш турнира, проиграв в полуфинальном матче четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

В другом полуфинале соревнований сыграют россиянин Даниил Медведев и немецкий спортсмен Александр Зверев. Таким образом, в мужском турнире Australian Open будет новый чемпион. Синнер, Медведев и Зверев ни разу не становились победителями турнира «Большого шлема» в Австралии.

Напомним, Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне состоится 28 января.