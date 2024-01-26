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Синнер прервал серию Джоковича из 33 побед на Australian Open

Синнер прервал серию Джоковича из 33 побед на Australian Open
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянцем Янником Синнером. Таким образом, серия из 33 побед Джоковича на этом турнире «Большого шлема» прервалась.

Последний раз Джокович проигрывал на Открытом чемпионате Австралии в 2018 году. Это произошло в четвёртом раунде соревнований. Тогда соперником сербского теннисиста был корейский спортсмен Чхун Хён.

Напомним, Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.

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