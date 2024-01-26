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Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в полуфинале AO-2024

Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в полуфинале AO-2024
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Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Очень тяжёлый матч. Я начал его очень хорошо, он первые два сета не попадал. Мне казалось, он себя чувствовал не лучшим образом. Я старался продолжать давить. В третьем сете у меня был матчбол, но я не попал форхендом. Это теннис. Старался быть готовым к следующему сету, который я здорово начал. Атмосфера была великолепной. Я очень ждал этого матча. Всегда приятно, когда есть игрок, у которого ты можешь чему-то научиться. В прошлом году я ему проиграл в полуфинале Уимблдона, то поражение многому меня научило. Это часть процесса.

Что в моей игре представляет такие трудности для Новака? Не знаю, его спросите. Мне кажется, мы играем в схожем стиле. Стараемся отбивать как можно больше мячей. Он потрясающе играет на подаче. Порой я старался угадывать. Старался заставить его побегать. Тактику не раскрою!» — сказал Синнер после матча.

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