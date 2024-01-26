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Синнер: Медведев и Зверев — невероятные игроки, буду смотреть их матч

Синнер: Медведев и Зверев — невероятные игроки, буду смотреть их матч
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Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и немецкий спортсмен Александр Зверев. Победитель это противостояния встретится с Синнером в финале турнира «Большого шлема».

«Конечно, буду смотреть матч Медведева со Зверевым. Я большой фанат тенниса, мне полезно посмотреть этот матч. Сейчас я уже чуть более расслаблен. Медведев со Зверевым – невероятные игроки. Они уже столько раз встречались. Будет интересно. Саша вернулся на 100%, великолепно играет, как и Даниил. Надеюсь, будет отличный матч, посмотрим, кто выйдет в финал», — сказал Синнер после матча.

Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.

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