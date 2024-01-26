Эмоции Синнера после победы над Джоковичем в полуфинале Australian Open — 2024

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер радостно отреагировал на победу над лидером мирового рейтинга сербским спортсменом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. После завершения матча Синнер победно вскинул руки и улыбнулся.

Джокович становился чемпионом Открытого чемпионата Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). На протяжении шести лет сербский теннисист не проигрывал на этом турнире «Большого шлема». Для Синнера финал Australian Open — 2024 станет первым финалом ТБШ в карьере.

В финале Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.