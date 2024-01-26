Джокович попрощался с фанатами после сенсационного поражения от Синнера в полуфинале AO

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца. После этого сенсационного поражения серб попрощался с фанатами.

Напомним, Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 пройдёт в воскресенье, 28 января.