Видеообзор победы Синнера над Джоковичем в полуфинале Australian Open — 2024

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с главными моментами матча Янника Синнера с Новаком Джоковичем.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира Australian Open состоится 28 января.