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Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя «большой тройки»

Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя «большой тройки»
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Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, впервые с 2005 года в финальном матче Australian Open не примут участия представители «большой тройки», в которую входят Новак Джокович, швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. В финале 2005 года россиянин Марат Сафин оказался сильнее австралийца Ллейтона Хьюитта (1:6, 6:3, 6:4, 6:4).

Напомним, Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Финальный матч текущего розыгрыша Australian Open состоится 28 января.

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