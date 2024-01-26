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Джокович впервые в карьере не заработал ни одного брейк-пойнта в матче ТБШ

Джокович впервые в карьере не заработал ни одного брейк-пойнта в матче ТБШ
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог заработать ни одного брейк-пойнта в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянцем Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Это произошло впервые в карьере серба на турнирах «Большого шлема».

Синнер в этой встрече заработал 11 брейк-пойнтов и реализовал пять из них. Матч завершился победой итальянского теннисиста над Джоковичем со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января. На прошлом Открытом чемпионате Австралии чемпионом стал Джокович.

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