Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин проиграл первый сет в матче 1/2 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой немецкого теннисиста со счётом 7:5.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:45 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
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|3
|4
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|2
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|2
6
Александр Зверев
А. Зверев
По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Стоит отметить, что это первая встреча Медведева и Зверева на турнире «Большого шлема».
Комментарии
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