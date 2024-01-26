Синнер стал самым молодым финалистом АО с 2008 года, когда в решающем матче играл Джокович

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Синнер в возрасте 22 лет и 163 дней стал самым молодым финалистом Australian Open с 2008 года, сообщает Opta. В том финале 20-летний Новак Джокович оказался сильнее французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонга (4:6, 6:4, 6:3, 7:6).

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января. Янник Синнер встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).