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Джокович: надеюсь, будет шанс сыграть на Australian Open хотя бы ещё раз

Джокович: надеюсь, будет шанс сыграть на Australian Open хотя бы ещё раз
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 с итальянцем Янником Синнером высказался о прерванной серии из 33 побед на Australian Open.

«Я пока ещё не остыл, после матча тяжело пускаться в такие глубокие рассуждения. Может, завтра или через несколько дней, но мне точно есть чем гордиться в плане моих достижений здесь. Когда-нибудь эта серия должна была закончиться. По крайней мере, я сделал всё возможное при плохой игре и проиграл человеку, у которого очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем».

Но да, это особенный город, лучший «Большой шлем» в моей карьере. Надеюсь, у меня будет шанс вернуться, сыграть хотя бы ещё раз, вновь пережить эти эмоции», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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