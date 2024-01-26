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Янчук: поражение от Синнера — это признак, что Джоковичу пора закругляться

Янчук: поражение от Синнера — это признак, что Джоковичу пора закругляться
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича от итальянца Янника Синнера в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2023. Специалист подчеркнул, что это поражение может ознаменовать окончание эпохи сербского спортсмена.

«Сегодня Джокович был явно не в своей тарелке на протяжении всего матча. Он не показал игры, достойной его уровня. Новак испытывал сомнения и неуверенность, действуя с какой-то оглядкой. Даже любимый приём серба, коронный удар справа, подводил его, попадая в сетку. Думаю, сейчас был подан сигнал о том, что началась смена поколений и власти. Можно ли сказать, что в этом году мы увидим закат эпохи Джоковича? В общем, да! Это был признак, что ему пора закругляться или как минимум сойти с первых ролей в теннисе», — приводит слова Янчука «RT на русском».

Напомним, Синнер сыграет в финале AO-2024 с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

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