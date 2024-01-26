Зверев победил в 14 последних матчах на ТБШ, когда выигрывал первый сет

В эти минуты в Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестая ракетка мира). Первый сет завершился победой Зверева со счётом 7:5.

В 14 последних матчах на турнирах Большого шлема, когда немецкий теннисист выигрывал первый сет, Зверев в итоге одерживал победы. Последний раз при таком раскладе он проигрывал во втором раунде Australian Open-2023 во встрече с Майклом Ммо. Тогда американец одержал победу со счётом 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

В данный момент в противостоянии Медведева со Зверевым идёт второй сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.