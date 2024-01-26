Синнер: победа над Джоковичем на арене Рода Лэйвера — главное достижение в моей карьере

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о важности победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Эта победа на арене, где Новак 10 раз выигрывал турнир — главное достижение в моей карьере. С ним заранее понятно, что будет тяжёлый матч. Но «Большой шлем» — это совсем другое. Это был тяжёлый матч, особенно когда я упустил третий сет с матчбола. Старался оставаться на позитиве, насколько это возможно, и всё сегодня сложилось в мою пользу. Я очень счастлив.

Ощущения были не такие, как в матче с Новаком на Уимблдоне. Лучше себя чувствуешь, когда знаешь, что можешь его обыграть. Для меня было огромной привилегией сыграть с ним три матча за 10 дней в конце сезона. Можно тренироваться с ним, но матч – это другое. Думаю, в каком-то смысле мне это помогло, но, с другой стороны, «Большой шлем» — это ментально совсем другое. Старался играть как можно более расслабленно и в то же время не забывать о правильном плане на игру. Сегодня всё сработало.

Почему ярко не праздновал победу? Не знаю. Мне кажется, такие эмоции невозможно контролировать. Как бы кто не праздновал, это выражение твоих эмоций. Для меня очень много значит победа над Новаком в Мельбурне, но, с другой стороны, турнир не закончен. В воскресенье финал. Это другие эмоции, финал – это всегда другое. Неважно, насколько большой турнир. Я понимал, что сегодня был полуфинал, а не победа на турнире (улыбается). Жду воскресенья, посмотрим, что будет.

Что думал, когда не реализовал матчбол в третьем сете? Это нелегко, потому что ты был так близок, а затем понимаешь, что впереди ещё долгий путь. Я сел, старался думать о том, что всё равно веду 2:1, был на позитиве. Старался хорошо начать сет. Подавал – удержал подачу, повёл в счёте. Старался сконцентрироваться на своей сегодняшней задаче, на хорошем плане на игру, и надеялся, что смогу его хорошо выполнить. Вот и всё. Когда сделал брейк в четвёртом сете, ощущения были хорошие. Рад, что смог закрыть матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.