Синнер: мы с Алькарасом и Руне разные. Общего в нас то, что мы верим в себя

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о новом поколении теннисистов.

«Я, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, все мы разные. И ментально, и по манере на корте. Общего в нас то, что мы верим в себя, и это сильно помогает, потому что в теннисе вера в себя многое значит.

Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за Новаком Джоковичем, смотреть, что он делает, как тренируется. Надеюсь, Рафа Надаль вернётся и мне и на него удастся посмотреть. У меня уже была такая привилегия, когда мы вместе были в Аделаиде. Посмотреть на Роджера Федерера, к сожалению, не получилось, но что есть.

Я всегда стараюсь научиться чему-то у них. Это всегда было частью процесса, и этот процесс ещё не закончен, потому что нам ещё во многом надо прибавлять. Рад быть здесь, рад выйти в свой первый финал в Мельбурне, но знаю, что я ещё могу прибавлять. Так что приятно, что Новак с нами», — сказал Синнер на пресс-конференции.