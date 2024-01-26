Медведев три раза за карьеру выигрывал матчи, в которых уступал 0:2 по сетам

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). После двух сетов счёт 2-0 в пользу Зверева.

За время своей карьеры Медведев трижды выигрывал матчи, в которых проигрывал 0:2 по сетам. В первый раз это произошло в третьем раунде Уимблдона-2021 во встрече с хорватом Марином Чиличем (6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2). В 2022 году в четвертьфинале Australian Open Медведев одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4). А во втором раунде нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне россиянин справился с финским теннисистом Эмилем Руусувуори (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0).