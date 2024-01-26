Синнер: было заметно, что Джокович не так хорошо сосредоточен. Я использовал свой шанс

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о проблемах серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«В первых двух сетах было заметно, что он бьёт не так хорошо, как обычно. И двигается не так хорошо, и не так хорошо сосредоточен, как обычно. Да, я заметил это, но, с другой стороны, он первый в мире, и ты должен быть готов к тому, что он прибавит, как раньше уже бывало. В третьем сете он поднял свой уровень и игра стала равной. Он, наверное, лучше всех играет на приёме, но сегодня у него не было ни одного брейк-пойнта. Необычная для него статистика.

Но так ведь бывает, разве нет? В теннисе, если у тебя плохой день, то тяжело выйти победителем, разве нет? Я понял, что он играет не лучшим образом, особенно в первых сетах. Старался играть насколько возможно энергично, использовал свой шанс», — сказал Синнер на пресс-конференции.