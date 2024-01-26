Новак Джокович назвал сильные стороны Янника Синнера

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, в чём силён итальянец Янник Синнер, который обыграл серба в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Он всегда очень сильно бил по мячу и с форхенда, и с бэкхенда. Он этим славится, очень быстро играет, любит действовать агрессивно. Думаю, он сильно прибавил на подаче. Он здорово бьёт по углам и стал быстрее. Стал подавать мощнее и более точно. Прибавил в движении и ментальности. Он всегда был очень спокоен на корте, но ему с трудом давались важные матчи, важные моменты.

А сейчас всё начинает сходиться. Также для ментальности очень помогает иметь в тренерах Даррена Кэхилла, который работал с бывшими первыми ракетками мира. У него великолепная команда, он на правильном пути. У него будет шанс послезавтра выиграть свой первый «Большой шлем», — сказал Джокович во время послематчевой пресс-конференции.