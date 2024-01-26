Янник Синнер: непросто сохранять терпение, это тоже требует практики

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над сербским спортсменом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал о работе над ментальной составляющей игры.

«Терпение в каком-то смысле может быть твоим главным врагом, потому что если ты нетерпелив, то торопишься, забываешь о том, что надо делать, чтобы стать лучше. Мне кажется, мой нынешний уровень – это результат целого года работы над тем, чтобы стать лучшей версией себя. С другой стороны, я знаю, что мне ещё много где можно прибавить. Мой путь ещё не окончен. Непросто сохранять терпение, это тоже требует практики (улыбается).

Что касается Кэхилла, он всегда расслаблен. Даже сегодня утром мы обсуждали обычные вещи, не обязательно о теннисе. За 20 минут до матча обсудили тактику, что надо делать в определённых ситуациях. Он не только мне, но и всей команде помог поверить в себя и в то же время получать удовольствие. Мы много путешествуем по миру, так что очень важно наслаждаться временем, проведённым вместе. Их связка с Симоном – потрясающая. На данный момент мы всё правильно делаем.

Ты выигрываешь не только за счёт сегодняшнего дня, но потому, что чувствуешь готовность к хорошей битве. Готовность ментальную и физическую. Прошлый год, особенно его концовка, придала мне уверенности, что я могу показать хорошие результаты на «Больших шлемах». С другой стороны, их всё равно надо ещё показать, так ведь? Есть люди, которые много говорят, но надо подкрепить это делом. В конечном счёте ты выходишь на корт и должен играть. Но если не в этом году, то в следующем. Не в следующем, так ещё через год.

Я расслаблен. Стараюсь работать как можно больше. Считаю, что за упорную работу всегда воздаётся. А мы очень упорно работаем ради нашей мечты. Если получится, хорошо. Если нет, то я выложился на 100%, а остальное вне моего контроля. Очень рад за Карлоса, за то, чего он добился и что делает. У нас с ним всегда отличное противостояние, но на данный момент надо отметить, что он пока зашёл дальше меня. Выиграл много «тысячников», уже выиграл несколько «Шлемов». Я испытываю огромное уважение к нему и желаю ему всего наилучшего», — сказал Синнер на пресс-конференции.