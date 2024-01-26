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Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин взял третий сет в матче 1/2 финала AO

Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин взял третий сет в матче 1/2 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). Третий сет завершился победой российского теннисиста на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4). После трёх сетов счёт 2-1 в пользу Зверева.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:45 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		3 7 7 2
7 		6 6 4 2
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Стоит отметить, что это первая встреча Медведева и Зверева на турнире «Большого шлема».

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