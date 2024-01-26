Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин взял третий сет в матче 1/2 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). Третий сет завершился победой российского теннисиста на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4). После трёх сетов счёт 2-1 в пользу Зверева.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.
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По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Стоит отметить, что это первая встреча Медведева и Зверева на турнире «Большого шлема».
- 26 января 2024
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