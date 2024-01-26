Новак Джокович назвал фаворитов «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос, кто является фаворитом следующего турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»? До этого ещё очень далеко. Посмотрим, как игроки проведут следующие несколько месяцев, особенно на грунте. Это совершенно другое покрытие, с другими условиями. Некоторым игрокам грунт больше подходит, на нём они большие фавориты.

Надаль играет, он всегда там главный фаворит, без сомнений. Даже несмотря на то что он в последнее время немного играл, но на «Ролан Гаррос» он будет сам собой. Конечно, Алькарас, Синнер. Все топы. Возьмите топ-5, топ-10 по рейтингу, и каждый будет фаворитом на победу. Но до этого ещё несколько месяцев», — сказал Джокович во время пресс-конференции.