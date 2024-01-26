Джокович — о поражении Синнеру: в первых двух сетах я почти ничего не делал правильно

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии-2024 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).

«Во-первых, хотел бы поздравить Синнера с великолепным матчем и великолепным турниром. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он полностью меня переиграл. Я был в каком-то смысле в шоке от своего уровня, в плохом смысле. В первых двух сетах я почти ничего не делал правильно (улыбается). Да, думаю, это один из худших моих матчей на «Больших шлемах». По крайней мере, насколько я помню. Не очень приятно вот так играть. Но в то же время надо отдать должное сопернику, он всё делал лучше меня, всё.

Я старался, бился. Смог немного поднять свой уровень в третьем сете, отыграл матчбол, хорошо сыграл тай-брейк. Но в четвёртом сете ужасным образом проиграл гейм при 1:2, когда вёл 40:0, немного против ветра. В целом я показал не лучший теннис.

В такие моменты стараешься обрести покой и в то же время поднять уровень игры. Я пытался, и трибуны были великолепны. Мне кажется, они были справедливы к обоим игрокам, поддерживали и Янника, и меня. Вот и всё. Поздравляю его», — сказал Джокович во время пресс-конференции.