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Синнер — первый теннисист в истории, который одолел Джоковича в полуфинале или финале АО

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Синнер стал первым теннисистом в истории, который оказался сильнее Джоковича в полуфинальном или финальном матче Australian Open, сообщает журналист Гаспар Рибейро Ланка в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января. Янник Синнер встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).