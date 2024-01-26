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Медведев прокомментировал выход в финал АО после мощного камбэка в матче со Зверевым

Медведев прокомментировал выход в финал АО после мощного камбэка в матче со Зверевым
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над немецким теннисистом Александром Зверевым. Медведев проигрывал по сетам 0:2, но сумел в конечном итоге одержать победу (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«В некоторых матчах я думал, что победить не получится. Но сегодня я сказал себе в третьем сете: «Я буду гордиться собой, если буду бороться до конца. Хочу попытаться выиграть матч». Так что горжусь собой.

21 час на корте? Я думаю, рекорд — это сколько часов? Я в финале, попытаюсь восстановиться и сыграть по максимуму. Завтра пойду на тренировку даже через боль. Чуть-чуть размяться, потренироваться. Не уверен, что, как обычно, проснусь в девять утра, но мы обсудим с командой», — сказал Медведев после матча.

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