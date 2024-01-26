Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале Australian Open — 2024

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с четвёртой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Матч состоится 28 января на арене Рода Лэйвера.

В полуфинале Australian Open — 2024 Медведев одержал победу в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 над представителем Германии Александром Зверевым, а Синнер обыграл действующего чемпиона соревнований сербского теннисиста Новака Джоковича в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Для Янника Синнера предстоящий матч станет первым финалом турнира «Большого шлема» в карьере. Медведев дважды играл в финале Открытого чемпионата Австралии, но ни разу не побеждал.