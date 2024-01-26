Тренер Медведева: он всегда ищет решение, несмотря ни на что. Всегда. Я в этом уверен

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева, третьей ракетки мира, Жиль Сервара рассказал, что он чувствует, когда видит, что спортсмен проигрывает, и объяснил, за счёт чего россиянин стал успешно играть в пятисетовых матчах.

«Каково мне, когда Медведев проигрывает? Когда так случается, я всегда думаю – ну ладно. Я знаю, когда он вот так злится, то это не на меня. Я это знаю и понимаю, что он в беде, у него нет решения, поэтому он так реагирует. Я стараюсь как-то показать ему, чтобы ему пришла новая идея, чтобы он почувствовал что-то другое. Он метрах в 60 от меня, и я не понимаю, что он говорит, не слышу его. Просто чувствую, что он в беде.

Не помню, что сказал, но старался показать, что давай, сделай что-нибудь. Там не время что-то говорить. Просто давай. Заводи мотор и играй. Я даже почти обрадовался, что он в тот момент расстроился, потому что ему нужна была реакция. Нельзя было просто оставаться спокойным и чего-то ждать.

За счёт чего он стал таким зверем в пятисетовиках? Я много чего слышал о его пятых сетах раньше. Медведев проиграл третий, четвёртый, пятый пятисетовик. Помню это время. Я всегда говорю – конечно, нам надо проанализировать, что ещё мы можем сделать иначе. Легко зацикливаться на чём-то, когда это становится всё больше и больше, но на самом деле, в этом ничего нет. Иногда это вопрос времени. У тебя не раз будут пятисетовики, и если думать о том, что тебе надо сделать, если биться, когда надо биться, то ты будешь выигрывать такие матчи. Надо просто выбросить это из головы и играть, и ты увидишь, что выиграешь пятый сет.

Медведев для меня – до сих пор загадка? Не знаю, загадка ли, потому что в таких матчах я всегда думаю, что он может. Я знаю, что он всегда ищет решение, несмотря ни на что. Всегда. Я в этом уверен. И он очень сильно хочет победить. Так что я всегда чувствую, что у него есть шанс в любой ситуации.

Загадка скорее в том, что иногда я спрашиваю его о его игре на корте, о том, на чём он концентрировался или что он мог сделать, когда не попал, то он даёт такие ответы, что я думаю: вау, я разговариваю с третьей ракеткой мира, бывшей первой ракеткой, победителем «Большого шлема», а ощущение, что с подростком! В этом иногда загадка», — рассказал тренер на пресс-конференции после выхода Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии.