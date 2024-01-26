Медведев на АО-2024 провёл на корте 20 часов и 33 минуты, Синнер — на шесть часов меньше

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на пути к финалу Открытого чемпионата Австралии — 2024 провёл на корте 20 часов и 33 минуты.

Так, в матче первого круга с Теренсом Атманом (Франция) россиянин провёл на корте 2 часа 37 минут.

В матче второго круга с Эмилем Руусувуори (Финляндия) — 4 часа 23 минуты.

В матче третьего круга с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) — 2 часа 9 минут.

В матче четвёртого круга с Нуну Боргесом (Португалия) — 3 часа 7 минут.

В четвертьфинале с Хубертом Хуркачем (Польша) — 3 часа 59 минут.

И, наконец, в полуфинале с Александром Зверевым (Германия) — 4 часа 18 минут.

Отметим, что его соперник по финалу итальянец Янник Синнер провёл на корте на шесть часов меньше — 14 часов 44 минуты.