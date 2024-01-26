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Медведев на АО-2024 провёл на корте 20 часов и 33 минуты, Синнер — на шесть часов меньше

Медведев на АО-2024 провёл на корте 20 часов и 33 минуты, Синнер — на шесть часов меньше
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на пути к финалу Открытого чемпионата Австралии — 2024 провёл на корте 20 часов и 33 минуты.

  • Так, в матче первого круга с Теренсом Атманом (Франция) россиянин провёл на корте 2 часа 37 минут.
  • В матче второго круга с Эмилем Руусувуори (Финляндия) — 4 часа 23 минуты.
  • В матче третьего круга с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) — 2 часа 9 минут.
  • В матче четвёртого круга с Нуну Боргесом (Португалия) — 3 часа 7 минут.
  • В четвертьфинале с Хубертом Хуркачем (Польша) — 3 часа 59 минут.
  • И, наконец, в полуфинале с Александром Зверевым (Германия) — 4 часа 18 минут.

Отметим, что его соперник по финалу итальянец Янник Синнер провёл на корте на шесть часов меньше — 14 часов 44 минуты.

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