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Владимир Камельзон поделился ожиданиями от мужского финала Australian Open

Владимир Камельзон поделился ожиданиями от мужского финала Australian Open
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон поделился ожиданиями от мужского финала Australian Open — 2024, в котором сойдутся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

«Ждём только победы Медведева в финале с Синнером. Янник точно сдаваться не собирается. Итальянец вышел в финал впервые, а у Дани уже есть опыт побед на ТБШ. Будет уникальный финал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Финальный матч пройдёт в воскресенье, 28 января. Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.

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