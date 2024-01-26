Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон поделился ожиданиями от мужского финала Australian Open — 2024, в котором сойдутся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

«Ждём только победы Медведева в финале с Синнером. Янник точно сдаваться не собирается. Итальянец вышел в финал впервые, а у Дани уже есть опыт побед на ТБШ. Будет уникальный финал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Финальный матч пройдёт в воскресенье, 28 января. Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.